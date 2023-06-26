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Погода в Шымкенте на неделю: жара до 42 градусов ожидается в выходные

Опубликовано:

Солнце пробивается сквозь зеленые листья
Лето. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней. В некоторые дни температура воздуха может перевалить за 40 градусов тепла Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

26 июня в Шымкенте будет ясно. Температура в среднем составит плюс 26 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 34 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

27 июня также ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 29 градусов. Максимальная температура составит плюс 36 градусов, а минимальная – плюс 21 градус. Скорость ветра – до 6,9 м/с.

28 июня будет облачно. Средняя температура – плюс 27 градусов. Днем температура поднимется до плюс 34 градусов, а ночью опустится до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

29 июня в Шымкенте синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура в среднем – плюс 27 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 34 градусов, а опуститься может до плюс 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,2 м/с.

30 июня в городе вновь будет ясно. Среднесуточная температура – плюс 28 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, а ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 8,6 м/с.

1 июля осадков также не ожидается. Температура в среднем остановится на отметке плюс 32 градуса. Максимальная температура составит плюс 40 градусов, минимальная – плюс 20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,8 м/с.

2 июля, по прогнозам синоптиков, будет ясный день. Средняя температура составит плюс 35 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 42 градусов, но ночью похолодает до плюс 25 градусов. Скорость ветра составит 8,4 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026319-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-zhara-do-42-gradusov-ozhidaetsya-v-kontse-nedeli/

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