Погода в Астане на неделю: несколько дождливых дней ждет жителей столицы

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней – по их данным большую часть недели в столице будут идти дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

26 июня в Астане будет дождь. Температура в среднем составит плюс 15 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 21 градуса, но ночью температура опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

27 июня ожидаются осадки. Температура составит около плюс 13 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра составит до 10,2 м/с.

28 июня также прогнозируется дождь. Средняя температура – плюс 14 градусов. Днем температура поднимется до плюс 19 градусов, а ночью – опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 9,1 м/с.

29 июня в Астане ожидается переменная облачность. Температура в среднем – плюс 17 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 21 градуса, а опуститься может до плюс 11 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,2 м/с.

30 июня будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, а ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

1 июля прогнозируется облачность. Температура в среднем остановится на отметке плюс 21 градус. Максимальная температура составит плюс 27 градусов, минимальная – плюс 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,6 м/с.

2 июля, по прогнозам синоптиков, также будет облачно. Средняя температура составит плюс 25 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 30 градусов, но ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026320-pogoda-v-astane-na-nedelyu-neskolko-dozhdlivyh-dney-zhdet-zhiteley-stolitsy/