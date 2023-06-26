Погода в Алматы на неделю: синоптики прогнозируют осадки и переменную облачность

Смог в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней. Конец недели обещает быть более теплым. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

26 июня в Алматы будет ясно. Температура в среднем составит плюс 24 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 29 градусов, но ночью температура опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

27 июня ожидается дождь. Температура в среднем будет находиться на отметке плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 32 градуса, а минимальная – плюс 20 градусов. Скорость ветра составит до 4,5 м/с.

28 июня также пройдет дождь. Средняя температура – плюс 24 градуса. Днем температура поднимется до плюс 30 градусов, а ночью опустится до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 4 м/с.

29 июня в Алматы синоптики вновь прогнозируют осадки. Температура в среднем – плюс 22 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 26 градусов, а опуститься может до плюс 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,1 м/с.

30 июня будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 28 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

1 июля в южной столице будет ясно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 25 градусов. Максимальная температура составит плюс 30 градусов, минимальная – плюс 17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,1 м/с.

2 июля, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Средняя температура составит плюс 28 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 35 градусов, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026321-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-sinoptiki-prognoziruyut-osadki-i-peremennuyu-oblachnost/