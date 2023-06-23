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Еще на одной улице перекроют движение в Алматы в связи с ремонтом трубопровода

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Знак "Дорожные работы"
Знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы в Ауэзовском районе будет перекрыто движение по улице Черепанова из-за планового ремонта трубопровода, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Сообщается, что с 26 по 30 июня в Ауэзовском районе будет закрыто движение для автотранспорта по улице Черепанова – от улицы Сулейменова до улицы Пришвина.

Движение по названной улице будет перекрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения текущих плановых работ на магистральном трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного уличного сегмента.

Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", – добавили в компании.

Напомним, в начале июня сообщалось, что из-за реконструкции теплосетей до 30 августа текущего года будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах города.

Так, будет ограничено движение автомототранспорта по следующим улицам:

  • В Медеуском районе закроют проезд по улице Кажымукана (от улицы Госпитальная до проспекта Достык).
  • В Бостандыкском районе движение приостановят по улице Гагарина (от улицы Ходжанова до улицы Ескараева), по улице Ескараева (от улицы Гагарина до улицы Розыбакиева).
  • В Жетысуском районе закроют проезд по северной стороне проспекта Райымбека (от улицы Байзакова до улицы Казакова), далее по улице Казакова (от проспекта Райымбека до улицы Бродского).
  • В Ауэзовском районе проезд закроют по западной стороне улицы Малая Саина (между улицей Улугбека и Шаляпина).

Также в связи со строительно-монтажными работами движение по мосту через реку Есентай будет ограничено до 1 сентября.

Кроме того, проспекты Аль-Фараби и Абая в Алматы частично перекроют из-за ремонта дорог. Средний ремонт магистральных улиц планируется завершить до начала учебного года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026084-esche-na-odnoy-ulitse-perekroyut-dvizhenie-v-almaty-v-svyazi-s-remontom-truboprovoda/

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