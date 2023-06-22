Стало известно, сколько казахстанцев получили стипендию "Болашак"

Студенты. Иллюстративное фото: Ute Grabowsky / Photothek via Getty Images

Сегодня под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает официальный сайт Акорды.

Сообщается, что решением указанной комиссии стипендия "Болашак" присуждена 182 казахстанцам. Из них 149 человек пройдут обучение в магистратуре, 7 человек – в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

При этом 62% стипендиатов пройдут обучение по естественно-техническому блоку, оставшиеся 38% стипендиатов пройдут обучение по общественно-гуманитарному блоку.

Также члены Комиссии рассмотрели вопрос о присуждении грантов ученым для прохождения стажировок в ведущих научных центрах мира. Решением комиссии гранты присуждены 328 казахстанцам.

В Акорде отметили, что прием документов для получения стипендии "Болашак" будет продолжен до середины сентября текущего года. Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок будет продолжен до середины октября 2023 года.

Также по итогам заседания государственный советник дал ряд конкретных поручений.

Напомним, претенденты, выигравшие грант зарубежного вуза, теперь могут получить дополнительное финансирование по программе "Болашак". При этом, трудовая отработка для них будет сокращена на один год.

Также стало известно, что Ануар Жангозин покинул пост главы центра международных программ "Болашак". На эту должность был назначен Олжас Сакенов.

Добавим, что по информации на сайте центра, международная стипендия "Болашак" была учреждена 5 ноября 1993 года постановлением президента.

Цель программы – подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025982-stipendiyu-bolashak-prisudili-182-kazahstantsam/