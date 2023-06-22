Слухи о переносе столицы в Туркестан cнова появились в Сети

Туркестан. Фото: instagram.com/turkestan_akim

В мессенджерах вновь распространяется видеоролик с информацией о якобы переносе столицы из Астаны в Туркестан по решению Касым-Жомарта Токаева. Как передает Stopfake.kz, это старый фейк.

Как сообщают фактчекеры, фейковый ролик с другим видеорядом, однако с таким же текстом уже становился вирусным в Казнете в апреле текущего года.

"С тех пор ничего не изменилось. В СМИ не было новостей о переносе столицы в Туркестан. Подобных сообщений не появлялось и на сайте президента РК.

На официальном портале парламента также нет никаких упоминаний о том, что подобную инициативу вообще обсуждали", – говорится в материале.

Кадр из фейкового видео: stopfake.kz

Отмечается, что информация о возможном переносе столицы в Туркестан появилась еще в 2020 году. Но тогда власти опровергли ее.

В связи с этим фактчекеры подчеркивают, что данное видео является фейком, и верить ему не нужно.

Напомним, в прошлом году распространялось сообщение о переносе столицы Казахстана только не в Туркестан, а в Костанай, которое тоже оказалось фейком.

В апреле казахстанцы также распространяли в мессенджерах видео, в котором говорится о переносе столицы из Астаны в Туркестан по якобы предложению Токаева.

Добавим, что, согласно информации на сайте акимата Астаны, решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято Верховным Советом РК 6 июля 1994 года.

Официальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года. В 1998 году Акмола была переименована в Астану.

В марте 2019 года Астана была переименована в Нур-Султан, а в сентябре 2022 года столице вернули прежнее название.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025948-sluhi-o-perenose-stolitsy-v-turkestan-cnova-poyavilis-v-seti/