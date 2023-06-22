Почти 400 зданий находятся на тектонических разломах в Алматы

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК рассказал, что почти 400 зданий в городе находятся на тектонических разломах, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы ежегодно проводим сейсмоусиление, в первую очередь, это школы, детсады и на них потрачено в этом году будет 20 млрд и еще 34 млрд на 2024-25 годы.

Сегодня по старому сейсмоаудиту 364 здания уже находятся на тектонических разломах, в том числе, и МЖК.

К концу следующего года будем готовить программу, где нужно будет направить средства по линии ЧС - будем направлять, но, наверное, работа затянется на годы.

Мы усилим вопросы, связанные с подготовками возможных ситуаций с землетрясениями. Будем применять и другие методы, есть хороший опыт в мире, у Японии и других стран. Нам в июле начать бы и понять, какая картина в городе связана со строительством", - заявил аким.

Напомним, ранее ученые рассказывали, можно ли предсказать сильное землетрясение, отметив, что сделать это очень сложно. Также алматинский сейсмолог сообщал, может ли в Алматы произойти разрушительное землетрясение и готов ли к нему город. Говорилось и о том, какие здания устоят в случае землетрясения в Алматы.

В конце прошлого года в Алматы проводилась массовая сейсмотренировка с установкой палаточного городка и полевой кухней.

В феврале этого года сообщалось, что в Алматы будет проведен сейсмоаудит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025930-pochti-400-zdaniy-nahodyatsya-na-tektonicheskih-razlomah-v-almaty/