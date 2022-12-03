Полевая кухня, сирены и эвакуация: как прошла масштабная сейсмотренировка в Алматы (фото, видео)

Сейсмотренировка в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

2 декабря в Алматы прошла общегородская сейсмотренировка – городской департамент по ЧС поделился фото- и видеокадрами с мест событий, передает корреспондент NUR.KZ.

На основном учебном месте – парковке ТРК "АДК" был развернут палаточный лагерь с полевой кухней, проведена демонстрация спасательной и специальной техники, практически продемонстрирован мобильный симулятор землетрясений, проведены различные мастер-классы по оказанию первой помощи. А в рядом стоящем складском сооружении практически были отработаны действия по спасению и эвакуации людей при ЧС.

Сейсмотренировка в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Сейсмотренировка в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Сейсмотренировка в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Сейсмотренировка в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Сейсмотренировка в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

На остальных 6 точках города – гимназиях Бостандыкского и Турксибского районов – были развернуты пункты приема оставшихся без крова, отработаны элементы эвакуации населения на автомобильном и железнодорожном транспорте с ж/д станции "Алматы-1".

Сейсмотренировка в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Сейсмотренировка в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

На базе химического объекта АО "Каспиан Беверейдж Холдинг" отработаны действия по ликвидации ЧС техногенного характера, связанных с выбросом аммиака.

На ж/д станции "Жетысу" в поселке Отеген-Батыр Алматинской области провели выгрузку техники прибывающих в помощь из других регионов страны на ж/д транспорте.

На станции метро "Алмалы" Алмалинского района отработаны действия по ликвидации ЧС вследствие землетрясения.

В общегородской сейсмотренировке поучаствовали горожане, которые находились в ТРЦ и ТРК, а также все соцобъекты города – школы, детсады, вузы, учреждения здравоохранения, бизнес-объекты.

Сейсмотренировка в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Сейсмотренировка в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Сейсмотренировка в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

В учениях приняли участие свыше 900 человек личного состава ДЧС, служб гражданской защиты и подразделений МЧС РК, было задействовано 80 единиц техники.

Ниже можно посмотреть видеокадры с мест проведенных учений.

Для чего проводилась сейсмотренировка?

В ДЧС отмечают, что основная ее цель – повышение уровня подготовки населения к действиям в экстремальных ситуациях. Чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовило тревожные чемоданчики.

Безопасные места, как поясняют спасатели, – это открытые площадки, подальше от линий электропередач (ЛЭП) и зданий.

Сейсмотренировка в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Город Алматы расположен в 9-10-бальной сейсмической зоне, где ежегодно происходит до 200 слабых неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются фоновым режимом.

Сейсмотренировка в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

По сведениям прогнозной комиссии Института сейсмологии, до конца года землетрясений силой 7 и более баллов в городе не ожидается. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка, как подчеркнули в ДЧС, не связана с каким-либо ожиданием землетрясения.

"Условно, в городе произошло землетрясение силой 9 баллов – в результате создалась сложная обстановка, возникли разрушения зданий и сооружений, пожары, различные аварии.

Для оповещения населения запущены сиренно-речевые установки, осуществлен перехват теле-, радиоканалов, а также были направлены уведомления через мобильное приложение "Дармен", – добавили в ДЧС.

Сейсмотренировка в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Сейсмотренировка в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000009-polevaya-kuhnya-i-trevozhnye-chemodanchiki-kak-proshla-masshtabnaya-seysmotrenirovka-v-almaty-foto-video/