Миллиардные хищения при строительстве дорог в Казахстане выявили прокуроры

Строительство дороги. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города Актобе

Факты невыполнения работ и хищений при возведении автодорог "Калбатау-Майкапшагай" и "Караганда-Балхаш" расследуют правоохранительные органы, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РК.

Сегодня под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное результатам проверок в сфере автомобильных дорог.

Подчеркивается, что итоги проверок вскрыли массу нарушений.

Были выявлены факты оплаты заказчиками невыполненных работ, установлены случаи завышения сметной стоимости, отклонения от проектов, несоблюдение строительных норм.

В Генпрокуратуре отметили, что по материалам проверок возбуждены уголовные дела, виновные привлекаются к уголовной ответственности, также принимаются меры по возмещению ущерба.

В надзорном органе сообщили, что правоохранительными органами сейчас расследуются факты невыполнения работ и хищений при возведении автодорог "Калбатау-Майкапшагай" и "Караганда-Балхаш".

"Эти участки дорог протяженностью более 800 км, строятся за счет средств внешних займов консорциумами с иностранным участием, в рамках которых ТОО "СП КазГерСтрой" (аффилировано со структурами Сатыбалды К.) привлекалось в качестве соисполнителя работ. Только по проекту "Калбатау-Майкапшагай" ТОО "СП КазГерСтрой" значительную часть аванса в 21,4 млрд тенге потратило на другие, не связанные с автодорогой цели, в том числе оплату кредита. Для этого подрядчик использовал подозрительные схемы вывода капитала", - говорится в сообщении.

Также в Генпрокуратуре заявили, что вне уголовного дела по актам прокуроров возвращены государству и предотвращены потери бюджета порядка 35 млрд тенге, в дисциплинарном и административном порядке наказано более 600 лиц.

По данным ведомства, в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях прокуроры пресекли решение местных властей отремонтировать участки дорог районного и областного значения, которые не нуждаются в этом. Тем самым правоохранители предупредили необоснованную трату из бюджета около 1 млрд тенге.

По выявленным системным нарушениям Генеральной прокуратурой внесено представление в правительство.

Также подчеркивается, что генпрокурором было отмечено, что одними карательными мерами положение не изменить, необходима коренная перестройка всей сферы.

Хищения при строительстве дорог в Казахстане

Напомним, что в прошлом году генеральной прокуратурой проведены проверки в АО "НК "Казавтожол", комитете автомобильных дорог и местных акиматах. Надзорные органы выявили многомиллиардные нарушения.

В ведомстве заявляли, что в ходе строительства дорог похищено 43,4 млрд тенге, которые практически полностью осели в карманах ТОО "КазГерСтрой".

В феврале текущего года прокуроры также сообщали о выявленных нарушениях в сфере строительства дорог.

Сотрудники надзорного органа подчеркивали, что правонарушения и схемы незаконного вывода бюджетных средств зачастую использовались одними и теми же подрядными организациями.

Наиболее коррумпированным в сфере автодорог, как выяснили прокуроры, является этап выбора поставщиков при государственных закупках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018407-milliardnye-hischeniya-pri-stroitelstve-dorog-v-kazahstane-vyyavili-prokurory/