Прокуроры заявили о многомиллиардных хищениях при строительстве дорог в Казахстане

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: gov.kz

Генеральной прокуратурой проведены проверки в АО "НК "Казавтожол", комитете автомобильных дорог и местных акиматах. Надзорные органы выявили многомиллиардные нарушения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ходе строительства дорог похищено 43,4 млрд тенге, которые практически полностью осели в карманах ТОО "КазГерСтрой", - заявили в Генпрокуратуре.

Выявлены факты неэффективного использования средств, направленных на разработку 8 ПСД. По данным Генпрокуратуры, речь идет о 600 млн тенге.

Также сотрудниками надзорного органа было обнаружено, что при составлении проектно-сметной документации по пяти объектам среднего и текущего ремонта чиновники завысили сумму стоимости на более чем 2 млрд тенге.

Выяснилось, что для хищения бюджетных денег подрядные организации использовали 70 фиктивных сертификатов по стройматериалам, а в десяти случаях использовались материалы, несоответствующие стандартам.

"В ходе проверок выяснилось и то, что чиновники закрывали глаза на задолженности подрядчиков по невыполненным договорным обязательствам и неустойкам. В итоге непогашенная дебиторская задолженность последних за нарушение договорных обязательств составила 6,8 млрд тенге, а неустойки исчисляются 636 млн тенге", - говорится в сообщении ведомства.

Вопросы у прокуратуры вызвала и реализация инвестпроекта по внедрению системы взимания платы. Связаны они были с тем, что цена за услуги поставщика ТОО "Computer Vision Technologies" была завышена в три раза и составила 138,8 млрд тенге.

"В настоящее время по всем фактам присвоения и растраты средств, а также злоупотребления должностными полномочиями (а ущерб от всего этого превышает 45 млрд тенге) возбуждено 23 уголовных дела. Дальнейшим расследованием занимаются антикоррупционная служба и Агентство по финмониторингу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что прокурорами предотвращены потери бюджета на 24 млрд тенге (исключены объемы работ, не требующие ремонта, пересмотрены расходы в сметах и т.д.) и отменены итоги незаконных тендеров на 17,3 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002321-prokurory-zayavili-o-mnogomilliardnyh-hischeniyah-pri-stroitelstve-dorog-v-kazahstane/