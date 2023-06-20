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Полицию перевели на усиленный вариант несения службы в Жамбылской области

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Казахстанский полицейский в униформе
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Полицейские Жамбылской области будут нести круглосуточную усиленную службу из-за начала выпускных вечеров в школах, сообщается в официальном Instagram-профиле департамента полиции области.

"В связи с выпускными вечерами, проведение которых запланировано с 20 по 22 июня, стражи порядка будут нести круглосуточную усиленную службу.

Созданы дополнительные оперативные штабы для координации деятельности и оперативного реагирования на различные правонарушения, в том числе в местах проведения выпускных вечеров", – говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что будут предприняты необходимые организационные и практические меры по обеспечению безопасности выпускников в период проведения торжественной и неофициальной частей.

Так, полицейскими будут охвачены 12 076 выпускников по школам всей области.

В полиции напомнили, что на торжественных мероприятиях запрещено употребление спиртных напитков, курение и употребление запрещенных веществ.

"Кроме того, особое внимание уделено недопущению фактов нарушений ПДД выпускниками общеобразовательных школ (незаконное управление ТС, высовывание из окон, люков ТС, формирование и беспорядочное движение кортежей).

Стоит воздержаться от купания в запрещенных местах и празднования в местах, находящихся за пределами проведения мероприятия. В целях исключения встреч рассвета на водоемах, мостах, проезжих частей дороги, рекомендуем сопровождать учащихся до полного завершения мероприятия", – рекомендовал старший инспектор по особым поручения группы ювенальной полиции УМПС ДП области майор полиции Алишер Калышев.

В начале июня в Атырау задержали 20 выпускников за экстремальные катания на машинах. Молодые люди вылезали из окон практически до пояса, кричали и махали руками.

Другой случай произошел в Абайской области – двое выпускников высунулись из люков во время движения автомобиля, засняли это и выложили в Интернет.

1 июня в школах страны состоялись торжественные линейки, приуроченные к завершению учебного года.

Ранее в управлении образования Алматы озвучили даты последнего звонка и вручения аттестатов для школьников.

Так, 20-22 июня – рекомендованные даты для торжественного вручения аттестатов выпускникам 11-х классов. А с 28 июня по 1 июля – рекомендованные даты для торжественного вручения дипломов в организациях технического профессионального образования.

Также в управлении образования города напомнили, что при проведении всех торжественных мероприятий не допускается сбор денег с родителей для празднований, привлечение аниматоров, праздничных агентств и частных студий. Также запрещено собирать деньги на подарки администрации школ.

В начале июня министр просвещения Гани Бейсембаев объяснил, почему в школах Казахстана следует проводить скромные выпускные. По его словам, некоторые из родителей, не посоветовавшись с другими, начинают собирать большие суммы, на учеников оказывается давление, за этим может последовать буллинг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025509-politsiyu-pereveli-na-usilennyy-variant-neseniya-sluzhby-v-zhambylskoy-oblasti/

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