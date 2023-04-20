Какие бесплатные госуслуги могут стать платными в Казахстане

Прописаться можно на портале eGov.kz. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Передача некоторых функций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в ЦОНы может повлиять на их стоимость. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Ранее в Министерстве юстиции РК сообщали, что бракосочетание будет заключаться через ЦОНы с 1 июля 2023 года.

Также это должно затронуть услуги по регистрации рождения и смерти, изменения имени, установления отцовства или материнства, усыновления (удочерения) и иные функции (включая выдачу справок), которые обычно выполняет РАГС.

В связи с этим на портале "Отрытые НПА" был опубликован проект приказа "Об утверждении цен на отдельные работы в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния".

Согласно документу, некоторые госуслуги, которые ранее были бесплатными, теперь могут стать платными.

Какие услуги станут платными

В пункте 2 статьи 182 кодекса "О браке и семье" указано, что госпошлина не взимается в случаях:

регистрации рождения, смерти гражданина;

внесения изменений, дополнений в актовые записи о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства, усыновлением ребенка гражданами РК;

выдачи повторных свидетельств в связи с ошибками, допущенными при регистрации актов гражданского состояния.

А согласно новому документу, планируется ввести цены по данным и другим услугам, которые теперь будут предоставляться в ЦОНах.

План бракосочетания. Иллюстративное фото: freepik.com

Новые цены

В тексте проекта приказа указано, что предусмотрена следующая стоимость (с учетом НДС) для услуг по государственной регистрации:

рождения ребенка – 8 433,89 тенге , а при регистрации с опозданием (возраст более одного года) сумма составит 8 698,05 тенге ;

, а при регистрации с опозданием (возраст более одного года) сумма составит ; внесения изменений, дополнений в актовую запись о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства – от 8 293,76 тенге до 8 302,95 тенге ;

; те же действия в связи с усыновлением (удочерением) – 8 337,41 тенге ;

; смерти гражданина – 8 833,58 тенге.

Также изменится стоимость услуг в вопросах бракосочетания. Так, госпошлина за подачу заявления на заключение брака (супружества) на данный момент равна 1 МРП (3 450 тенге на 2023 год). С новыми поправками эта услуга обойдется уже в 9 667,42 тенге.

А расторжение брака по взаимному согласию имеет госпошлину в 2 МРП (6 900 тенге), а по новым ценам будет стоить 9 775,39 тенге.

Проект приказа открыт для обсуждения до 24 апреля 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2017557-kakie-besplatnye-gosuslugi-mogut-stat-platnymi-v-kazahstane/