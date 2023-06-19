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На две недели ограничат проезд по улице Досмухамедова в Алматы

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Знак "Проезд запрещен"
Знак. Иллюстративное фото: Grigorenko/Getty Images

Жителей Алматы предупредили о временном ограничении проезда по улице Досмухамедова в Алмалинском районе города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "АлТС".

Как пояснили в компании с 19 июня по 3 июля в Алмалинском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Досмухамедова от улицы Жамбыла до улицы Кабанбай батыра.

Движение по названной улице будет перекрыто в обе стороны, предупредили в АлТС.

Уточняется, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения текущих плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", - говорится в сообщении.

Отметим, что из-за реконструкции теплосетей до 30 августа текущего года будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах города:

  • В Медеуском районе закрыли проезд по улице Кажымукана (от улицы Госпитальная до проспекта Достык).
  • В Бостандыкском районе движение приостановили по улице Гагарина (от улицы Ходжанова до улицы Ескараева), по улице Ескараева (от улицы Гагарина до улицы Розыбакиева).
  • В Жетысуском районе закрыт проезд по северной стороне проспекта Райымбека (от улицы Байзакова до улицы Казакова), далее по улице Казакова (от проспекта Райымбека до улицы Бродского).
  • В Ауэзовском районе проезд закрыт по западной стороне улицы Малая Саина (между улицей Улугбека и Шаляпина).

Также мы писали, что в Алматы начался ремонт дорог по проспектам Аль-Фараби и Абая. Для удобства жителей мегаполиса улицы при ремонте будут перекрываться частично. Средний ремонт магистральных улиц планируется завершить до начала учебного года.

Кроме того, с 29 мая по 30 августа в Алмалинском районе ограничат движение по внутридворовой территории севернее улицы Богенбай батыра от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра.

С 31 мая по 1 августа в Жетысуском районе - от улицы Расковой c переходом на улицу Есенова и далее по улице Колпаковского до здания школы-лицея №143.

А с 1 июня по 30 августа в Ауэзовском районе - по внутридворовой территории севернее улицы Шаляпина от улицы Момышулы до улицы Саина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025372-na-dve-nedeli-ogranichat-proezd-po-ulitse-dosmuhamedova-v-almaty/

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