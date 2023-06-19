Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дожди пообещали по всему Казахстану в ближайшие дни

Опубликовано:

Кораблик плывет по лужам
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня, 20-22 июня, в Казахстане на официальном сайте РГП "Казгидромет". По стране ожидается дождливая погода.

В предстоящие дни глубокий циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду на большей части Казахстана.

В связи с этим пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, а также в горных районах юго-востока - сильные дожди с градом и шквалом.

Также ожидается усиление ветра, а на юго-западе - вовсе с пыльной бурей.

Высотная ложбина пониженного давления будет способствовать понижению температуры воздуха в ночные часы на севере до 5-13 тепла, а на востоке до 7-15 тепла, сообщили синоптики.

Напомним, что в Атырауской области накануне сильный ветер оставил без света ряд населенных пунктов. Порывы ветра сорвали кровлю с некоторых домов, а обломки крыш попали в провода, повредив их.

Отметим, согласно официальному сайту РГП "Казгидромет", 19 октября в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение - по всей стране пообещали дожди, в некоторых регионах - с грозой и сильным ветром. Помимо этого в республике сохраняется жаркая погода, а вместе с ней и угроза пожаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025360-dozhdi-poobeschali-po-vsemu-kazahstanu-v-blizhayshie-dni/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.