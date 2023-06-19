Дожди пообещали по всему Казахстану в ближайшие дни

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня, 20-22 июня, в Казахстане на официальном сайте РГП "Казгидромет". По стране ожидается дождливая погода.

В предстоящие дни глубокий циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду на большей части Казахстана.

В связи с этим пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, а также в горных районах юго-востока - сильные дожди с градом и шквалом.

Также ожидается усиление ветра, а на юго-западе - вовсе с пыльной бурей.

Высотная ложбина пониженного давления будет способствовать понижению температуры воздуха в ночные часы на севере до 5-13 тепла, а на востоке до 7-15 тепла, сообщили синоптики.

Напомним, что в Атырауской области накануне сильный ветер оставил без света ряд населенных пунктов. Порывы ветра сорвали кровлю с некоторых домов, а обломки крыш попали в провода, повредив их.

Отметим, согласно официальному сайту РГП "Казгидромет", 19 октября в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение - по всей стране пообещали дожди, в некоторых регионах - с грозой и сильным ветром. Помимо этого в республике сохраняется жаркая погода, а вместе с ней и угроза пожаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025360-dozhdi-poobeschali-po-vsemu-kazahstanu-v-blizhayshie-dni/