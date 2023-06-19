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Погода в Алматы на неделю: дожди будут идти почти каждый день

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Женщина спряталась под зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: Gettty Images/ CHRISTOPHE SIMON / Staff

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие семь дней. Затяжные дожди ждут жителей мегаполиса с понедельника. Такой прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

19 июня в Алматы будет дождь. Температура в среднем составит плюс 24 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 33 градусов, но ночью температура опустится до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

20 июня ожидается дождь. Температура составит около плюс 22 градусов. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, а минимальная – плюс 16 градусов. Скорость ветра составит до 6,9 м/с.

21 июня вновь ожидается дождь. Средняя температура – плюс 24 градуса. Днем температура поднимется до плюс 30 градусов, а ночью опустится до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

22 июня в Алматы синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 24 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 29 градусов, а опуститься может до плюс 20 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,6 м/с.

23 июня будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 24 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 28 градусов, а ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

24 июня обещает быть дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 21 градус. Максимальная температура составит плюс 27 градусов, минимальная – плюс 17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,9 м/с.

25 июня, по прогнозам синоптиков, будет ясная погода. Средняя температура составит плюс 23 градуса. Воздух может прогреться до плюс 29 градусов, но ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025309-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-dozhdi-budut-idti-pochti-kazhdyy-den/

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