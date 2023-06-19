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Сорвал крыши, повредил провода: сильный ветер оставил без света ряд населенных пунктов в Атырау

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Обломок повредил ЛЭП
Последствия урагана. Фото с места событий: instagram.com/atyrau_jaryk

Непогода привела к тому, что в Атырау без света остались около десятка населенных пунктов. В городе сорваны крыши и повреждены провода, сообщает "Атырау Жарык" в своем официальном Instagram-профиле.

Вчера днем в городе разбушевалась стихия, штормовой ветер сорвал с некоторых домов и объектов крыши, обломки которых попали в высоковольтные провода и повредили электросети.

В результате произошедшего без электричества остались населенные пункты Бирлик, Мунайшы, Геолог, Томарлы, Акжар, Аксай, Алмалы, а также городские микрорайоны Мирас и Жулдыз-1, 2, 3.

Пять спецбригад и восемь единиц техники городской электросети отправили на устранение неполадок.

Отметим, что согласно прогнозу с официального сайта РГП "Казгидромет", 18 июня текущего года в Атырауской области было объявлено штормовое предупреждение. На западе, севере и юге региона предупреждали об усилении ветра до 15-20 м/с. Также сообщалось о сильных осадках в некоторых районах области.

Стоит отметить, что 19 июня в регионе тоже ожидаются осадки и сильны ветер. В Актобе скорость ветра составит от 15 до 20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025306-sorval-kryshi-povredil-provoda-silnyy-veter-ostavil-bez-sveta-ryad-naselennyh-punktov-v-atyrau/

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