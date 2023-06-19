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Погода в Шымкенте на неделю: дожди сменятся жарой

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Девушка спряталась под зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней. Жителей мегаполиса ожидает дождь, но после придет жара. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

19 июня в Шымкенте будет дождь. Температура в среднем составит плюс 29 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 38 градусов, но ночью температура опустится до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 9,0 м/с.

20 июня также ожидается дождь. Температура составит около плюс 28 градусов. Максимальная температура составит плюс 34 градуса, а минимальная – плюс 20 градусов. Скорость ветра составит до 7,8 м/с.

21 июня будет ясная погода. Средняя температура – плюс 29 градусов. Днем температура поднимется до плюс 35 градусов, а ночью опустится до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

22 июня в Шымкенте синоптики обещают облачность. Температура в среднем – плюс 28 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 34 градусов, а опуститься может до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

23 июня будет ясная погода. Среднесуточная температура – плюс 27 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 34 градусов, а ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

24 июня ожидается небольшая облачность. Температура в среднем остановится на отметке плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 32 градуса, минимальная – плюс 18 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,2 м/с.

25 июня, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная погода. Средняя температура составит плюс 28 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 35 градусов, но ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025310-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-dozhdi-smenyatsya-zharoy/

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