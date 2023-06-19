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Погода в Астане на неделю: дожди и облачность ждут жителей столицы

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Люди идут под дождем
Дождь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней. Жителей столицы ждут дождь и облачность. Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

19 июня в Астане будет дождь. Температура в среднем составит плюс 21 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 32 градусов, но ночью температура опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 14 м/с.

20 июня ожидается облачная погода. Температура составит около плюс 13 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, а минимальная – плюс 8 градусов. Скорость ветра составит до 9,6 м/с.

21 июня будет облачно. Средняя температура – плюс 14 градусов. Днем температура поднимется до плюс 19 градусов, а ночью опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 10,5 м/с.

22 июня в Астане синоптики обещают облачную погоду. Температура в среднем – плюс 13 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 15 градусов, а опуститься может до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 7,8 м/с.

23 июня будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов, а ночью похолодает до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

24 июня синоптики снова обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, минимальная – плюс 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4 м/с.

25 июня, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 20 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 26 градусов, но ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025308-pogoda-v-astane-na-nedelyu-dozhdi-i-oblachnost-zhdut-zhiteley-stolitsy/

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