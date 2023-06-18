Ветер до 20 м/с прогнозируется в двух казахстанских мегаполисах

Ветер. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 18 июня, в столице может пройти дождь, а вот в Шымкенте ожидается очень жаркая погода. Также в этих городах может подняться сильный ветер, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня прогнозируется небольшой дождь, но в течение дня возможны прояснения погоды. Столбики термометров днем покажут +30…+32 градуса, а ночью – опустятся до +21…+23 градусов. Скорость ветра – 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.

В Алматы осадков не ожидается. Днем в мегаполисе до +33…+35 градусов, ночью, как и в столице, до +21…+23. Скорость ветра будет достигать 3-8 м/с.

В Шымкенте днем ожидается сильная жара до +38…+40 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +23…+25 градусов. При этом скорость ветра в основном будет находиться на уровне 8-13 м/с, но временами днем порывы могут достигать 15-20 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025251-veter-do-20-ms-prognoziruetsya-v-dvuh-kazahstanskih-megapolisah/