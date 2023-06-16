ЕНТ в Казахстане: никто из абитуриентов не набрал максимальный балл за 4 недели

ЕНТ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Со старта основного ЕНТ тестирование сдали более 169 тысяч раз. Пороговый балл удалось набрать более 77% абитуриентам, об этом сегодня сообщает Миннауки и высшего образования в своем официальном Facebook-аккаунте.

"Более 169 тысяч раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% – на русском, менее 0,1% – на английском языке", – говорится в сообщении ведомства.

По информации Миннауки и высшего образования, пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали более 77% абитуриентов. Средний балл составил 69 баллов. Максимальный балл – 137, его набрали три абитуриента по Казахстану.

"Завершилась четвертая неделя проведения ЕНТ. Абитуриенты активно сдают вторую попытку тестирования. На этой неделе мы опубликовали шкалу конвертации международных сертификатов IELTS и TOEFL в баллы ЕНТ по предмету "Английский язык". Также была утверждена шкала перевода баллов стандартизированных тестов SAT, ACT, IB и A-Level. Это позволит обладателям данных сертификатов конвертировать результаты в баллы ЕНТ", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Отмечается, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями, за четыре недели в ЕНТ приняло участие 486 абитуриентов с ООП.

Между тем на возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 229 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 175 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

В ведомстве добавили, что после завершения ЕНТ до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут тоже аннулированы.

Ранее сообщалось, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в Личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

ЕНТ-2023 в Казахстане

В этом году Единое национальное тестирование в Казахстане стартовало 18 мая и продлится до 5 июля.

Формат сдачи ЕНТ и пороговые баллы не изменились. Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор.

Всего в ЕНТ будет 120 тестовых заданий: по истории Казахстана – 20, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа или 240 минут.

Также, как рассказал директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, на тестирование запрещено приносить с собой все, кроме удостоверения личности, ручки, воды и шоколада. Однако абитуриентам будет предоставлен электронный калькулятор на самом компьютере по математике, математической грамотности, физике, информатике, географии, биологии. Также на экранах компьютеров будут доступны таблицы Менделеева и растворимости солей, ряд Бекетова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025119-ent-v-kazahstane-nikto-iz-abiturientov-ne-nabral-maksimalnyy-ball-za-4-nedeli/