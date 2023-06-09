Опубликованы промежуточные результаты ЕНТ и пороговые баллы всех вузов Казахстана

ЕНТ. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане завершилась третья неделя основного ЕНТ-2023. В связи с этим в Telegram-канале Национального центра тестирования поделились промежуточными результатами.

"Завершилась третья неделя основного ЕНТ-2023. В связи с этим хотим вас ознакомить с промежуточными результатами", – рассказали в НЦТ.

Сообщается, что с момента старта основного ЕНТ свыше 127 тысяч раз сдали тестирование.

Из этого числа:

74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% – на русском, 0,1%– на английском языке;

пороговый балл набрали около 78% абитуриентов;

средний балл составляет 69 баллов;

приняло участие 370 абитуриентов с особыми образовательными потребностями;

максимальный балл – 137.

При этом в центре отметили, что возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 146 абитуриентов.

А за нарушение правил во время тестирования из аудиторий были удалены 106 человек, их результаты аннулированы.

Подставных лиц не было выявлено.

"Отметим, после завершения ЕНТ-2023 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы", – предупредили в НЦТ.

Там напомнили, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в Личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Кроме того, Национальный центр тестирования поделился документом с пороговыми баллами всех вузов Казахстана. Документ доступен по ссылке.

Ранее мы писали о предыдущих промежуточных итогах Единого национального тестирования. Тогда сообщалось, что его не сдали более 40 тыс. человек.

ЕНТ-2023 в Казахстане

Единое национальное тестирование в Казахстане стартовало 18 мая и продлится до 5 июля.

Как сообщалось ранее, количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор. Всего в ЕНТ будет 120 тестовых заданий:

по истории Казахстана – 20;

по грамотности чтения – 15;

по математической грамотности – 15;

по 35 заданий по двум профильным предметам.

Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа или 240 минут.

Кроме того, по данным Министерства науки и высшего образования, общее количество выделенных образовательных грантов в Казахстане составило 88 тысяч.

Из них для обучения:

на бакалавриате выделено 73 тысячи грантов,

на магистратуру – 13 тысяч,

на докторантуру – 1890 грантов.

"Мы также планируем провести прием документов на грант с 13 по 20 июля, а разместить список обладателей грантов до 10 августа. Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа", – сообщил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024137-opublikovany-promezhutochnye-rezultaty-ent-i-porogovye-bally-vseh-vuzov-kazahstana/