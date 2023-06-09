Опубликованы промежуточные результаты ЕНТ и пороговые баллы всех вузов Казахстана
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В Казахстане завершилась третья неделя основного ЕНТ-2023. В связи с этим в Telegram-канале Национального центра тестирования поделились промежуточными результатами.
"Завершилась третья неделя основного ЕНТ-2023. В связи с этим хотим вас ознакомить с промежуточными результатами", – рассказали в НЦТ.
Сообщается, что с момента старта основного ЕНТ свыше 127 тысяч раз сдали тестирование.
Из этого числа:
- 74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% – на русском, 0,1%– на английском языке;
- пороговый балл набрали около 78% абитуриентов;
- средний балл составляет 69 баллов;
- приняло участие 370 абитуриентов с особыми образовательными потребностями;
- максимальный балл – 137.
При этом в центре отметили, что возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 146 абитуриентов.
А за нарушение правил во время тестирования из аудиторий были удалены 106 человек, их результаты аннулированы.
Подставных лиц не было выявлено.
"Отметим, после завершения ЕНТ-2023 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы", – предупредили в НЦТ.
Там напомнили, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в Личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
Кроме того, Национальный центр тестирования поделился документом с пороговыми баллами всех вузов Казахстана. Документ доступен по ссылке.
Ранее мы писали о предыдущих промежуточных итогах Единого национального тестирования. Тогда сообщалось, что его не сдали более 40 тыс. человек.
ЕНТ-2023 в Казахстане
Единое национальное тестирование в Казахстане стартовало 18 мая и продлится до 5 июля.
Как сообщалось ранее, количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор. Всего в ЕНТ будет 120 тестовых заданий:
- по истории Казахстана – 20;
- по грамотности чтения – 15;
- по математической грамотности – 15;
- по 35 заданий по двум профильным предметам.
Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа или 240 минут.
Кроме того, по данным Министерства науки и высшего образования, общее количество выделенных образовательных грантов в Казахстане составило 88 тысяч.
Из них для обучения:
- на бакалавриате выделено 73 тысячи грантов,
- на магистратуру – 13 тысяч,
- на докторантуру – 1890 грантов.
"Мы также планируем провести прием документов на грант с 13 по 20 июля, а разместить список обладателей грантов до 10 августа. Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа", – сообщил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024137-opublikovany-promezhutochnye-rezultaty-ent-i-porogovye-bally-vseh-vuzov-kazahstana/