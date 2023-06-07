"Өмір деген жизнь": глава Минобороны рассказал, почему парни не хотят идти в армию

Армия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Министерства обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах мажилиса сегодня выразил мнение, почему молодые люди не спешат отдавать долг Родине, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, почему парни не хотят идти в армию.

"Наверное, в первую очередь, вся проблема – в воспитании… Воспитывать мужчиной нужно, который умеет брать ответственность и за себя, и за семью, и за свою Родину. А если он, ну я не буду показывать пальцем, тут таких нет, которые больше внимания уделяют личному досугу в ночном клубе, то это больше не мужчина", – заявил в ответ Руслан Жаксылыков.

Журналисты также поинтересовались, может ли руководство оборонного ведомства дать гарантию родителям, что их сыновья вернутся домой в целости и здравии.

"Понимаете, өмір деген жизнь! В жизни всякое бывает. Я могу вам одно сказать, что тот, кто работает с людьми, в этой жизни ни от чего не застрахован. Но руководством вооруженных сил принимаются все меры, чтобы все негативные моменты изжить", – заверил министр.

Сегодня глава Минобороны ответил на слухи по поводу SMS-рассылок, приходящих на смартфоны граждан, в которых содержится предписание явиться в военкомат. Также он прокомментировал случаи, когда молодых людей хватают прямо на улицах, забирают в военкоматы из кафе или ночных клубов.

Кроме того, министр рассказал, почему казахстанские военные стекаются к границе с Китаем.

"Идут плановые учения. Говорить, что какие-то силы скопились где-то, понимаете, у нас с 1 июня начался плановый учебный процесс – новый летний период обучения. Соответственно, в течение первой недели мы проводим плановые занятия по проверке боеготовности с выводом наших подразделений. Учебный год начался", – заявил в ответ Руслан Жаксылыков.

Также он высказался о волоките вокруг дела сына депутата Даулета Турлыханова.

По информации на сайте "Электронного правительства", призыв граждан на срочную воинскую службу проводится два раза в год на основании указа президента Республики Казахстан и постановления правительства.

Призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва, в количестве, необходимом для комплектования вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023786-omir-degen-zhizn-glava-minoborony-otvetil-na-strahi-o-sluzhbe-v-armii/