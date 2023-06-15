Ряд автобусов изменил схему маршрута в Астане из-за ремонта дороги

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Несколько автобусных маршрутов изменили схему движения из-за ремонтных работ в Астане, сообщает City Transportation Systems в своем официальном Telegram-канале.

Как уточнили в компании, в связи с проведением ремонтных работ внесены изменения в схемы движения маршрутов № 5А, 6, 16, 37, 72.

Астанчан призвали заранее планировать свой маршрут.

С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинках.

Ранее сообщалось, что в Астане до 20 июня полностью перекроют движение для автотранспортных средств по улице Тархана в связи с началом ремонтных работ.

А из-за ремонтных работ по улице Токтарова до 24 июня будет полностью перекрыто движение на участке от улицы Сусамыр до улицы К.Кеменгерулы.

Также из-за работ по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Ш. Калдаякова на перекрестке проспекта Тауелсиздик до 1 сентября частично ограничат движение для автотранспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024891-ryad-avtobusov-izmenili-shemu-marshruta-v-astane-iz-za-remonta-dorogi/