Ряд автобусов изменил схему маршрута в Астане из-за ремонта дороги
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Несколько автобусных маршрутов изменили схему движения из-за ремонтных работ в Астане, сообщает City Transportation Systems в своем официальном Telegram-канале.
Как уточнили в компании, в связи с проведением ремонтных работ внесены изменения в схемы движения маршрутов № 5А, 6, 16, 37, 72.
Астанчан призвали заранее планировать свой маршрут.
С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинках.
Ранее сообщалось, что в Астане до 20 июня полностью перекроют движение для автотранспортных средств по улице Тархана в связи с началом ремонтных работ.
А из-за ремонтных работ по улице Токтарова до 24 июня будет полностью перекрыто движение на участке от улицы Сусамыр до улицы К.Кеменгерулы.
Также из-за работ по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Ш. Калдаякова на перекрестке проспекта Тауелсиздик до 1 сентября частично ограничат движение для автотранспорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024891-ryad-avtobusov-izmenili-shemu-marshruta-v-astane-iz-za-remonta-dorogi/