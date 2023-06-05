Ограничить работу иностранных операторов связи на границе Казахстана призвал депутат
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Депутат Ерлан Саиров на правчасе в мажилисе заявил, что в приграничных селах действуют сотовые операторы соседних стран, что является угрозой национальной безопасности, передает корреспондент NUR.KZ.
Ерлан Саиров поднял вопрос информационной безопасности Казахстана.
"У нас приграничные села с Китаем: Зайсан, Маканчи, в Алматинской области – Нарынколь. Там работает сотовый оператор Китайской Республики. А на приграничной территории с Россией работает их оператор. Это все оказывает отрицательное влияние на нашу информационную безопасность.
И по всему периметру Казахстана этот вопрос актуален. На границе с Узбекистаном, допустим, работают операторы Узбекистана. Как решается этот вопрос? По-моему, для решения этого вопроса правительство должно принять конкретные меры и не должно с этим медлить", – заявил он.
При этом депутат добавил, что Китай, Узбекистан и Россия ограничивают казахстанскую сотовую связь у себя в приграничных регионах.
"У них установлены специальные станции, потому что они понимают, насколько это вопрос идеологии. Поэтому вместе с установкой оператора сотовой связи мы должны ограничивать, какой-то щит поставить (для их операторов – прим. ред.). Мы должны все вместе задуматься над этим вопросом, это основной аспект нацбезопасности", – отметил мажилисмен.
Представители Минцифры заверили, что этот вопрос будет решаться комплексно в рамках программы "Доступный интернет" на 2024-2027 годы.
Добавим, как сообщается на официальном сайте Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК, общая протяженность государственной границы Казахстана составляет 13 398 километров.
Казахстан граничит с пятью государствами: Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.
С каждой из этих стран на основании заключенных на международном уровне договоров о делимитации (разметке) государственной границы определена продолжительность совместных границ:
- с Российской Федерацией – 7548 километров;
- с Кыргызской Республикой – 1257 километров;
- с Туркменистаном – 459 километров;
- с Республикой Узбекистан – 2351 километр;
- с Китайской Народной Республикой – 1783 километра.
Также напомним, ранее СМИ писали о том, что Россия планирует отменить международный сотовый роуминг с тремя странами ЕАЭС – Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023409-vopros-natsbezopasnosti-ogranichit-rabotu-inostrannyh-operatorov-svyazi-na-granitse-prizval-deputat/