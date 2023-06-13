Аружан Саин объяснила, почему ее сняли с должности уполномоченного по правам ребенка

Аружан Саин. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Бывший детский омбудсмен Аружан Саин на рассказала о полученных от президента цветах и благодарственном письме - глава государства поблагодарил ее за проделанную на посту работу.

"Вчера я получила от Касым-Жомарта Кемелевича благодарственное письмо – за проделанную в должности уполномоченного по правам ребенка работу. И цветы. При этом замруководителя Администрации президента Аида Балаева озвучила, что смена УПР производится, как положено, в рамках ротации.

Таким образом, завершился один из этапов моей жизни – в должности уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан, которому я посвятила 4 года. Это дало мне колоссальный опыт, знания, но требовало огромного количества сил и времени", – написала Саин.

Она отметила, что, соглашаясь на позицию уполномоченного по правам ребенка, ставила целью заниматься не только обращениями к УПР, которых за эти 4 года поступило и отработано 1360.

"Я хотела добиваться системных изменений в стране, так как, много лет помогая детям и их родителям, мы глубоко понимаем причины и последствия имеющихся проблем, а главное – видим пути их решения. Казахстану нужны кардинальные реформы, чтобы права детей соблюдались в образовании, здравоохранении, соцзащите, в самых разных областях нашей жизни", – написала экс-омбудсмен.

На должности уполномоченного по правам ребенка Саин провела 4 года.

"Да, это неоплачиваемая работа, занимавшая все время и силы, работа 24/7. Но это и шанс, который нельзя было не использовать для изменений нашего родного Казахстана. Как мне вчера было сказано, я заложила основу эффективного института уполномоченного по правам ребенка.

Но я хочу особо отметить, что это по-настоящему общественный и гражданский институт, где не было на копейки бюджетных денег, а был искренний, волонтерский вклад каждого. Многое состоялось благодаря поддержке народа Казахстана, вере в правильные, нужные людям идеи. И я рада, что смогла внести свой вклад, печально лишь, что во многих вопросах мы так и не смогли пока сдвинуть эту государственную махину", – говорится в публикации.

Аружан Саин отметила, что за эти четыре года ей удалось решить многие локальные и узконаправленные проблемы, однако некоторые вопросы по-прежнему требуют внимания. Саин также поблагодарила всех, кто все это время помогал ей.

"Безусловно, я понимала, что в вопросах больших системных изменений будет и такое же большое сопротивление. Тем более, когда речь идет о финансировании всего, что касается детей, где часто бюджетные деньги до детей просто не доходят или доходят в мизерном количестве.

Отдельным чиновникам приходилось озвучивать, что я пришла на позицию УПР не дружить с высокопоставленными людьми, а решать государственные задачи, и, если наши цели расходятся, не надо обижаться, что я буду всемерно использовать возможности мандата УПР для реализации прав детей", – написала Саин.

Она также поделилась, о чем говорила с президентом Касым-Жомартом Токаевым на последней встрече в качестве детского омбудсмена.

"Я озвучила главе государства статус исполнения его поручений, указала на проблемы, связанные с их исполнением – отдельно по уровням местных исполнительных органов власти, центральных госорганов, Администрации президента. Рассказала о проблеме недостоверности представляемой отдельными чиновниками информации и статистики. Передала все в письменном виде, с массой приложений, где представлен анализ, исследования, экспертное мнение по каждой теме.

На встрече никаких замечаний у президента не было, было лишь сказано, что отдельные чиновники жалуются на то, что я требую невыполнимые вещи, и мы обсуждали причины их недовольства.

Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что ему импонирует мое качество не бояться идти на конфронтацию, обещал разобраться с озвученными проблемами, с предложениями по реализации новых реформ.

Я выражаю благодарность Касым-Жомарту Кемелевичу за оказанное доверие, за поддержку, которую он оказывал на протяжении всего времени моей работы!" - написала Саин.

В завершение она добавила, что продолжит свою работу по помощи детям.

"Для того, чтобы помогать стране и детям, не обязательно занимать кресло, должность! Конечно, очень хочется видеть Новый Казахстан, и мы будем продолжать к нему идти. И тот опыт, понимание процессов, которые я получила за последние четыре года, уверена, помогут и мне, и всем нам добиваться улучшений во всех сферах жизни, ради будущего детей Казахстана, ради будущего страны", - заключила Аружан Саин.

Напомним, вчера глава государства освободил Аружан Саин от должности уполномоченного по правам ребенка. На этом посту Саин работала с 2019 года.

Новым уполномоченным по правам ребенка стала экс-депутат мажилиса Динара Закиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024582-aruzhan-sain-rasskazala-o-poluchennyh-ot-tokaeva-tsvetah-i-blagodarstvennom-pisme/