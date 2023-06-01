Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин

Аружан Саин и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин, передает официальный Telegram-канал Акорды.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы здоровья и социальной защиты детей, а также противодействия насилию в отношении детей.

Главе государства был представлен отчет о деятельности уполномоченного по правам ребенка.

Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних, соблюдения гарантий прав детей-сирот, поддержки детей с ограниченными возможностями.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, крайне важным является укрепление системы защиты прав и охраны здоровья детей. Поэтому все предложения и инициативы в сфере охраны детства должны тщательно изучаться до их практического внедрения.

Глава государства также указал на необходимость более активной работы уполномоченного по правам ребенка на местах для непосредственного участия в решении возникающих проблем.

Аружан Саин и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент обозначил ряд практических задач, стоящих перед уполномоченным по правам ребенка.

В частности, усиление мер по обеспечению безопасности детей, своевременное реагирование на факты жестокого обращения с детьми, борьбу с буллингом, предупреждение суицидального поведения среди детей и подростков, поддержку детей с особыми образовательными потребностями и обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Добавим, что, согласно информации на сайте института, Аружан Саин родилась 10 августа 1976 года в Кызылорде. В 1994 году она основала продюсерский центр "Аружан и Компания".

В апреле 2006 года основала ОФ "Добровольное общество "Милосердие". А с 18 июля 2019 года она вступила в должность уполномоченного правам ребенка в Казахстане.

Также отметим, что институт Уполномоченного по правам ребенка был учрежден президентом РК и осуществляет свою деятельность на общественных началах в целях обеспечения гарантии прав и законных интересов детей, а также восстановления их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

Напомним, накануне прибывший в Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей.

Также сегодня президент посетил Центр инновационного творчества школьников, расположенный в Наурызбайском районе Алматы. Токаев призвал детей и дальше заниматься любимым делом. По его словам, это позволит им добиться больших успехов в жизни и признания в обществе. В завершение встречи глава государства пожелал детям успехов в учебе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022946-tokaev-prinyal-upolnomochennogo-po-pravam-rebenka-aruzhan-sain/