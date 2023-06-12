Динара Закиева назначена уполномоченным по правам ребенка в Казахстане

Динара Закиева. Фото: Facebook / Dinara Zakiyeva

Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал распоряжение о назначении на пост уполномоченного по правам ребенка в РК Закиевой Динары Болатовны, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Согласно информации ИС "Параграф", Динара Болатовна Закиева родилась 22 декабря 1982 года.

Окончила Институт языка и культуры в Китае, Алматинский государственный университет им. Абая, Дипломатическую академию МИД РФ по специальности "международное право", а также MBA Hult international business school в ОАЭ.

Владеет казахским, русским, английским, французским и китайским языками.

С 2004 по 2005 год работала заместителем генерального директора ТОО "ТопЮрАудит".

2005 год - главный специалист Департамента развития предпринимательства в Министерстве индустрии и торговли РК.

2006 год - основатель ТОО "Antarex", сети ресторанов "Rafe" в Астане.

2007-2013 годы - эксперт протокола президента РК в Администрации президента РК.

2011 год - соучредитель общественного благотворительного фонда "Қасиетті Жол".

С 2013 по 2015 год - заместитель заведующего Секретариатом первого заместителя председателя партии - руководитель отдела международного сотрудничества партии Nur Otan.

С 2017 по 2019 год - директор КГУ "Детский дом" акимата города Астаны.

2019 год - председатель Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии Nur Otan.

С 2019 по 2021 год - руководитель корпоративного фонда "Қамкорлық қоры" при Фонде Нурсултана Назарбаева.

С 2022 года является руководителем Республиканского общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения партии Amanat.

Закиева также была депутатом мажилиса седьмого созыва с января 2021 по январь 2023 года. В мажилисе входила в комитет по социально-культурному развитию.

Награждена орденом "Құрмет".

Напомним, с июля 2019 года пост уполномоченного по правам ребенка в РК занимала Аружан Саин. Сегодня президент освободил ее от этой должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2024360-dinara-zakieva-naznachena-upolnomochennym-po-pravam-rebenka-v-kazahstane/