Динара Закиева назначена уполномоченным по правам ребенка в Казахстане
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Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал распоряжение о назначении на пост уполномоченного по правам ребенка в РК Закиевой Динары Болатовны, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.
Согласно информации ИС "Параграф", Динара Болатовна Закиева родилась 22 декабря 1982 года.
Окончила Институт языка и культуры в Китае, Алматинский государственный университет им. Абая, Дипломатическую академию МИД РФ по специальности "международное право", а также MBA Hult international business school в ОАЭ.
Владеет казахским, русским, английским, французским и китайским языками.
С 2004 по 2005 год работала заместителем генерального директора ТОО "ТопЮрАудит".
2005 год - главный специалист Департамента развития предпринимательства в Министерстве индустрии и торговли РК.
2006 год - основатель ТОО "Antarex", сети ресторанов "Rafe" в Астане.
2007-2013 годы - эксперт протокола президента РК в Администрации президента РК.
2011 год - соучредитель общественного благотворительного фонда "Қасиетті Жол".
С 2013 по 2015 год - заместитель заведующего Секретариатом первого заместителя председателя партии - руководитель отдела международного сотрудничества партии Nur Otan.
С 2017 по 2019 год - директор КГУ "Детский дом" акимата города Астаны.
2019 год - председатель Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии Nur Otan.
С 2019 по 2021 год - руководитель корпоративного фонда "Қамкорлық қоры" при Фонде Нурсултана Назарбаева.
С 2022 года является руководителем Республиканского общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения партии Amanat.
Закиева также была депутатом мажилиса седьмого созыва с января 2021 по январь 2023 года. В мажилисе входила в комитет по социально-культурному развитию.
Награждена орденом "Құрмет".
Напомним, с июля 2019 года пост уполномоченного по правам ребенка в РК занимала Аружан Саин. Сегодня президент освободил ее от этой должности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2024360-dinara-zakieva-naznachena-upolnomochennym-po-pravam-rebenka-v-kazahstane/