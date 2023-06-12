Погода в Шымкенте на неделю: 40-градусную жару прогнозируют метеорологи

Жара. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней – столбики термометров днем могут подниматься до 40 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

12 июня в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 31 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 38 градусов, но ночью температура опустится до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 10,7 м/с.

13 июня жители мегаполиса будут наблюдать рассеянные облака. Температура в среднем – плюс 32 градуса. Максимальная температура составит плюс 40 градусов, а минимальная – плюс 23 градуса. Скорость ветра достигнет 7,2 м/с.

14 июня будет ясно. Средняя температура – плюс 33 градуса. Днем температура поднимется до плюс 40 градусов, а ночью – опустится до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 9,9 м/с.

15 июня в Шымкенте синоптики прогнозируют безоблачную погоду. Температура в среднем – плюс 31 градус. Максимально температура поднимется до плюс 39 градусов, а опуститься может до плюс 22 градусов. Скорость ветра будет равняться 10 м/с.

16 июня будет ясная погода. Среднесуточная температура – плюс 32 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 40 градусов, а ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 7,8 м/с.

17 июня может наблюдаться переменная облачность. Температура в среднем остановится на отметке плюс 32 градуса. Максимальная температура составит плюс 40 градусов, минимальная – плюс 23 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 8,1 м/с.

18 июня, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 32 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 39 градусов, но ночью похолодает до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 7,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024313-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-40-gradusnuyu-zharu-prognoziruyut-meteorologi/