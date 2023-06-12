Погода в Алматы на неделю: в городе пройдут дожди

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие семь дней. Почти всю неделю в городе будут идти дожди. Такой прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

12 июня в Алматы будет дождь. Температура в среднем составит плюс 23 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 28 градусов, но ночью температура опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

13 июня ожидается дождь. В среднем температура воздуха будет находиться на отметке плюс 22 градуса. Максимальная температура составит плюс 27 градусов, а минимальная – плюс 19. Скорость ветра составит до 4,8 м/с.

14 июня будет дождь. Средняя температура – плюс 24 градуса. Днем температура поднимется до плюс 30 градусов, а ночью – опустится до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

15 июня в Алматы будут наблюдаться рассеянные облака. Температура в среднем составит плюс 21 градус. Максимально температура поднимется до плюс 26 градусов, а опуститься может до плюс 16 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,4 м/с.

16 июня в южной столице будет ясно. Среднесуточная температура – плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

17 июня может пойти дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 32 градуса, а минимальная – плюс 19 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,1 м/с.

18 июня, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 24 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 32 градусов, но ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 10,2 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024311-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-v-gorode-proydut-dozhdi/