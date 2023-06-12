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Погода в Астане на неделю: ожидается похолодание до 6 градусов тепла

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Люди на улице в Астане
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней. В середине недели астанчан ждет несколько прохладных ночей. Такой прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

12 июня в Астане прогнозируется безоблачная погода. Температура в среднем составит плюс 21 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 29 градусов, но ночью температура опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.

13 июня ожидается облачность. Средняя температура – около плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, а минимальная – плюс 9 градусов. Скорость ветра достигнет 11,8 м/с.

14 июня будет ясно. Средняя температура – плюс 15 градусов. Днем температура поднимется до плюс 21 градуса, а ночью – опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

15 июня в Астане синоптики обещают облачность. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 23 градусов, а опуститься может до плюс 11 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,7 м/с.

16 июня ожидается ясная погода. Среднесуточная температура – плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, а ночью похолодает до плюс 13-ти. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

17 июня может наблюдаться небольшая облачность. Температура в среднем остановится на отметке плюс 21 градус. Максимальная температура составит плюс 26 градусов, минимальная – плюс 15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,9 м/с.

18 июня, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 23 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 31 градуса, но ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 10,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024312-pogoda-v-astane-na-nedelyu-ozhidaetsya-poholodanie-do-6-gradusov-tepla/

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