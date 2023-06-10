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30 лет независимости Казахстана

Сильную жару обещают в регионах Казахстана

Опубликовано:

Солнце светит в окно
Солнце в окне. Иллюстративное фото: skaman306/Getty Images

Штормовое предупреждение на 11 июня объявлено в ряде регионов Казахстана. Связано оно преимущественно с сильной жарой, чрезвычайной пожарной опасностью и усилением ветра. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане 11-13 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

11 июня на юге и востоке Абайской области возможна гроза, ветер 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области могут быть гроза, град, шквал, на востоке региона временами сильный дождь. На севере, востоке и юге области - ветер 15-20 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11-13 июня на большей части Акмолинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

11 июня днем на западе, севере и юге Западно-Казахстанской области возможен ветер, порывы 15-20 м/с. На востоке и юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. На юге - сильная жара в 35 градусов.

В воскресенье на юге и востоке Карагандинской области ожидается ветер 15-20 м/с. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 июня днем на юге Улытауской области синоптики прогнозируют ветер, порывы 18 м/с. В центре региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в воскресенье на большей части Актюбинской области ожидается сильная жара в 30-35 градусов.

11 июня днем на востоке и в горных районах Жетысуской области могут быть сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер при грозе, порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер 23-28 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем на севере и западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер днем на западе, севере и юге региона 15-20, порывы 25 м/с.

11 июня на севере Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье утром и днем на севере Костанайской области ожидается гроза, ветер днем, порывы 15-20 м/с. В южной половине региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 11 июня на большей части Мангистауской области возможна сильная жара в 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. Ветер днем на западе и юге области 15-20 м/с.

11 июня днем в центре и на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря, ветер утром и днем 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем в горах Туркестанской области могут быть гроза, шквал. На севере региона - пыльная буря. Ветер на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, днем на горных перевалах порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как вести себя в жару

МЧС РК рекомендует в сильную жару:

  • не выходить на улицу без особой необходимости;
  • для защиты от обезвоживания организма больше пить - не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Что делать при сильном ветре

Спасатели отмечают, что при ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты. Штормовым ветром до 24 м/с могут быть повалены деревья и оборваны линии электропередачи.

Меры безопасности во время сильного ветра

Находясь в доме или квартире:

  • закройте все окна и форточки, проверьте надежность их закрытия;
  • помните, что безопасными являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордами, электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024223-silnuyu-zharu-obeschayut-v-regionah-kazahstana/

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