Сильную жару и грозу обещают синоптики в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 11 июня, в Астане и Шымкенте ожидается сильная жара, а в Алматы обещают грозу. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня ожидается до плюс 28-30 градусов днем, ночью температура опустится до плюс 13-15 градусов. Осадков в столице не будет, а скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

По данным госметеослужбы, с 11 по 13 июня в столице объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.

В Алматы синоптики прогнозируют грозу, при этом термометры днем покажут 28-30 градусов выше нуля, ночью - плюс 18-20 градусов. Скорость ветра в мегаполисе составит 3-8 м/с, но при грозе возможно порывы до 15 м/с.

Жителей Шымкента предупреждают о сильной жаре: днем здесь ожидается до плюс 34-36 градусов, ночью температура опустится до плюс 20-22 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 11 июня, в ряде регионов страны ожидается жаркая погода. Спасатели объясняли, как вести себя в жару, чтобы не навредить здоровью.

Так, МЧС РК рекомендует в сильную жару:

не выходить на улицу без особой необходимости;

для защиты от обезвоживания организма больше пить - не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024234-zhara-do-36-gradusov-i-groza-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/