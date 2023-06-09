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Прокуратура Астаны обратилась к гражданам, перекрывающим дороги

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Сотрудник прокуратуры в униформе
Человек в форме прокурора. Иллюстративное фото: astana.gov.kz

Штраф в размере 27 600 тенге получил каждый из девяти правонарушителей, задержанных полицией накануне. Об этом сегодня сообщила прокуратура Астаны в своем официальном Instagram-профиле.

8 июня, по данным прокуратуры, в полицию поступило сообщение о перекрытии дороги жителями одного из жилых комплексов столицы.

Граждане, как показала проверка, выражали несогласие с действиями главы ОСИ (объединения собственников имущества) по фальсификации протоколов собрания и перекрыли дорогу.

Прокуратура осудила такое поведение астанчан.

"Жители, грубо нарушив требования ПДД, не исполнив требования сотрудников полиции, поставили под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения.

В результате 9 правонарушителей доставлены в органы полиции и привлечены к административной ответственности", – подчеркнули в надзорном органе.

Ответственность граждане понесли по следующим статьям адмкодекса:

  • ст. 443 (неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка);
  • ст. 614 (создание препятствий для движения транспортных средств).

В результате на каждого из них наложили штраф в размере 8 месячных расчетных показателей (МРП), или 27 600 тенге.

"Прокуратура города Астаны предупреждает о недопущении нарушений законодательства, неукоснительном исполнении законных требований сотрудников правоохранительных органов и напоминает, что за неисполнение требований либо совершение противоправных действий предусмотрена административная и уголовная ответственность", – обратились к астанчанам представители прокуратуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024179-prokuratura-astany-obratilas-k-zhitelyam-perekryvayuschim-dorogi/

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