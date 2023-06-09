Прокуратура Астаны обратилась к гражданам, перекрывающим дороги
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Штраф в размере 27 600 тенге получил каждый из девяти правонарушителей, задержанных полицией накануне. Об этом сегодня сообщила прокуратура Астаны в своем официальном Instagram-профиле.
8 июня, по данным прокуратуры, в полицию поступило сообщение о перекрытии дороги жителями одного из жилых комплексов столицы.
Граждане, как показала проверка, выражали несогласие с действиями главы ОСИ (объединения собственников имущества) по фальсификации протоколов собрания и перекрыли дорогу.
Прокуратура осудила такое поведение астанчан.
"Жители, грубо нарушив требования ПДД, не исполнив требования сотрудников полиции, поставили под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения.
В результате 9 правонарушителей доставлены в органы полиции и привлечены к административной ответственности", – подчеркнули в надзорном органе.
Ответственность граждане понесли по следующим статьям адмкодекса:
- ст. 443 (неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка);
- ст. 614 (создание препятствий для движения транспортных средств).
В результате на каждого из них наложили штраф в размере 8 месячных расчетных показателей (МРП), или 27 600 тенге.
"Прокуратура города Астаны предупреждает о недопущении нарушений законодательства, неукоснительном исполнении законных требований сотрудников правоохранительных органов и напоминает, что за неисполнение требований либо совершение противоправных действий предусмотрена административная и уголовная ответственность", – обратились к астанчанам представители прокуратуры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024179-prokuratura-astany-obratilas-k-zhitelyam-perekryvayuschim-dorogi/