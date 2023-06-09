Жильцы вновь перекрыли дорогу в Астане: в акимате прокомментировали случившееся (видео)

Задержание в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astana_brothers

Астанчане вновь перекрыли дорогу в городе, для восстановления порядка потребовалась помощь полиции - случившееся прокомментировали в акимате района "Байконур", передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места событий опубликовали в паблике astana_brothers в Instagram. Судя по описанию, действия разворачивались на улице Иманова, близ ЖК "Москва".

Автор указал, что собравшиеся требовали отставки председателя ОСИ.

"Люди устали от беззакония и требуют снять и посадить председателя КСК (ОСИ). Очень много фактов подделки подписей и утекания денег", - говорится в публикации.

На кадрах видно группу жильцов, которые выстроились на перекрестке, перекрыв проезд транспорту. Также на одном из коротких роликов видно, что на место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задерживали граждан и усаживали в автобус.

Произошедшее прокомментировали в пресс-службе акимата района Байконур - там пояснили, что группа людей перекрыла дорогу, якобы лоббируя интересы проигравшей стороны ОСИ (КСК).

"Призываем горожан неукоснительно соблюдать закон: не участвовать в незаконных акциях, не поддаваться на провокации, не позволять двум противоборствующим ОСИ использовать вас в своих интересах. В отношении правонарушителей правоохранительными органами будут приняты административные и уголовно-правовые меры. Напоминаем, что все вопросы должны решаться исключительно в правовом поле", - говорится в сообщении районного акимата.

Отметим, что ранее в Астане люди перекрывали улицу из-за проблем с водой в городе. 7 июня к астанчанам обратился руководитель управления внутренней политики Астаны Даурен Бабамуратов. Он призвал людей, которые столкнулись с дефицитом воды, не перекрывать дороги и проявить терпение.

Напомним, что дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024066-zhiltsy-vnov-perekryli-dorogu-v-astane-v-akimate-prokommentirovali-sluchivsheesya-video/