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Пассажира такси избили и отобрали более 100 тыс. тенге в Астане

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Водитель сидит за рулем машины
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Астаны обратился в полицию с заявлением – мужчина сообщил, что его ограбил водитель такси, подвозивший его, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

33-летний житель столицы обратился в полицию района "Алматы". Мужчина заявил, что его ограбил водитель такси, сообщили в МВД.

"В ходе расследования установлено, что пассажир, находясь в алкогольном опьянении, нанял частного извозчика для передвижения по городу. По дороге в салоне такси он вступил в конфликт с водителем и стал его оскорблять.

Остановившись на обочине дороги по улице Шарбакты, таксист выволок агрессивного пассажира из автомашины, избил его и отобрал более 100 тысяч тенге", – говорится в публикации.

Вскоре полицейские установили личность и местонахождение водителя – им оказался 37-летний гражданин Кыргызстана. Как сообщили в полиции, при проверке документов выяснилось, что иностранец не имел права управления транспортным средством.

Теперь по данному факту проводится досудебное расследование.

"Гражданин Кыргызстана дал признательные показания и водворен в ИВС. В настоящее время устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям", – гласит публикация.

Напомним, что в апреле прошлого года в Алматы напали на таксиста. Мужчину ранили ножом и забрали авто.

В мае 2022 года директор спортклуба в Караганде избил таксиста, а затем предстал перед судом – ему назначили 2 года и 8 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

В конце августа прошлого года на видео попало избиение несколькими людьми таксиста в Алматы. Сообщалось, что мужчина получил травмы ребер и головы.

В сентябре водителя такси обвинили в нападении и избиении пассажирки в Алматы. А в начале марта в Караганде без особых на то причин избили таксиста и его 63-летнюю пассажирку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024168-pyanyy-astanchanin-vyzval-taksi-byl-izbit-i-lishilsya-100-tys-tenge/

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