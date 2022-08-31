Вышел узнать, почему его обматерили: таксиста избили в Алматы (видео)

Таксиста избили в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

В Алматы камеры наблюдения засняли, как несколько человек избивают мужчину, оказавшегося таксистом. Полицейские назначили экспертизу, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений, сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

Видеозапись момента нападения была опубликована в одном из алматинских Instagram-пабликов.

В подписи к видео сообщается, что инцидент произошел 27 августа в 21:09 по улице Сазановская 157.

"Избили таксиста, толпой напали. Он даже не сопротивлялся. Вышел таксист из машины, спросив почему его материли", – написали авторы публикации.

Сообщалось, что мужчина получил травмы ребер и головы.

Как сообщили стражи порядка, данный факт был зарегистрирован в Управлении полиции Медеуского района ДП города Алматы.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных пострадавшим мужчиной. Далее по делу будет принято процессуальное решение", – отметили полицейские.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985565-vyshel-uznat-pochemu-ego-obmaterili-taksista-izbili-v-almaty-video/