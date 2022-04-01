Ударили ножом и забрали авто: неизвестные напали на таксиста в Алматы (видео)

Задержанный. Кадр из видео: polisia.kz

Алматинские стражи порядка задержали подозреваемых в нападении на таксиста. Преступление произошло две недели назад, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, нападение произошло в Турксибском районе южной столицы. Замначальника ДП города Берик Абильбеков рассказал, что трое мужчин вызвали такси бизнес-класса и попросили водителя отвести их в аэропорт.

Далее, как сообщили в полиции, по пути на таксиста было совершено нападение: ему нанесли множество ножевых ранений, после чего было похищено его авто марки Tоyota Camry.

"С целью расследования данного преступления была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники криминальной полиции и УП Турксибского района.

Личность подозреваемых установили почти сразу. Отметим, что они пытались скрыться. Однако тщетно: сейчас подозреваемые взяты под стражу", - сообщил Абильбеков.

Машину вернули владельцу. Вместе с этим были задержаны подозреваемые в нападении - ими оказались жители Талгарского района Алматинской области, 29, 24 и 22 лет.

Задержанные сейчас проверяются на причастность к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963118-udarili-nozhom-i-zabrali-avto-neizvestnye-napali-na-taksista-v-almaty-video/