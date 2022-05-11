Директор спортклуба из ревности избил таксиста в Караганде

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32-летний директор спортивного клуба из ревности избил таксиста и предстал перед судом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Казыбекбийского районного суда Караганды.

Нападение произошло осенью прошлого года. Житель Караганды позвал в гости знакомую, которая решила доехать до него на такси. По дороге девушка сообщила другу, что водитель якобы к ней пристает. При этом сама пассажирка была в нетрезвом состоянии.

Директор спортшколы встретил машину на улице и стал выяснять отношения с таксистом. В ходе конфликта он сначала несколько раз ударил водителя кулаком, а когда тот упал, то начал пинать мужчину.

В результате у пострадавшего был диагностирован закрытый компрессионный перелом грудных позвонков.

Обидчику было предъявлено обвинение по части 1 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Он заключил процессуальное соглашение с прокурором и полностью признал вину. Потерпевший не возражал.

Суд признал мужчину виновным по инкриминируемой статье и, применив закон об амнистии, окончательно назначил 2 года и 8 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968829-direktor-sportkluba-iz-revnosti-izbil-taksista-v-karagande/