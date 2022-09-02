Фото: Facebook/Мира Халина

Таксиста обвинили в нападении и избиении пассажирки в Алматы. Свидетелем произошедшего стала журналист Мира Халина, которая опубликовала пост .

"Сегодня в микрорайоне Жетысу-2 оказалась свидетелем избиения девушки водителем "Яндекс такси". Парень в белой футболке еле отбил ее у водителя. Водителя зовут А. Спасибо парню, что вступился и защитил девушку! Я вызвала полицию.

Приехавшие на место полицейские увезли девушку в Ауэзовский РОВД, сказали, нам ехать не надо, заявление примут обязательно. Пока я доехала домой, мне позвонила девушка и сказала, что ее полиция просит попросить прощения у водителя, потому что он старше", - пишет Мира Халина.

Позже журналист добавила информацию о том, что пострадавшая девушка отказалась от претензий.

"Все это время я пыталась уговорить девушку не забирать заявление. К сожалению, без результатов. Когда я приехала, ей назначили судмедэкспертизу и потом уже все как положено, но девушка отказалась.

Хотя, по ее словам, уже сталкивалась дважды с этим водителем и служба "Яндекс такси" обещала его блокировать, но, по ее словам, заблокировали ее. Судьба ей дала второй шанс наказать обидчика по закону, а он снова ушел от ответственности", - говорит автор.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что 1 сентября 2022 года в 16 часов 14 минут на пульт 102 поступило сообщение о том, что в микрорайоне "Жетысу" мужчина избивает женщину.

"На сигнал первым отреагировал патрульный экипаж "Буран-117", который доставил обе стороны для дальнейшего разбирательства в УП Ауэзовского района. 52-летний гражданин К., являющийся таксистом, заявил, что конфликт с пассажирской у него произошел из-за ее курения в салоне машины электронных сигарет.

По словам мужчины, на замечание она не отреагировала, вследствие чего он потребовал покинуть его автомобиль. 24-летняя гражданка Узбекистана М. тоже дала пояснения. Однако от подачи заявления и от прохождения судебно-медицинской экспертизы она отказалась, сославшись на урегулирование конфликта с таксистом мирным путем", - сообщили в Департаменте полиции.

Между тем, в службе поддержки "Яндекс Go" прокомментировали пост Миры Халиной.

"Мы шокированы ситуацией и связались с пользователем. Водитель уже отстранен от заказов. Готовы предоставить все необходимые данные по официальному запросу правоохранительных органов", - говорится в комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985850-taksista-obvinili-v-napadenii-i-izbienii-passazhirki-v-almaty/