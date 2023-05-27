Промежуточные итоги ЕНТ-2023: около 24% абитуриентов не набрали пороговый балл

Тестирование. Иллюстративное фото: Prasit photo/Getty Images

В Казахстане подвели промежуточные итоги Единого национального тестирования. На данный момент его сдали более 40 тыс. человек, сообщается в официальном Instagram-аккаунте НЦТ.

Как сообщили представители Национального центра тестирования, с момента старта основного ЕНТ более 40 тысяч человек сдали тестирование.

Из них 70% абитуриентов сдали на казахском, 30% – на русском, а еще 50 человек – на английском языке.

При этом подчеркивается, что пороговый балл набрали около 76% абитуриентов.

По данным НЦТ, средний балл составляет 68 баллов, а максимальный набранный балл на данный момент – 137.

Также в ЕНТ приняло участие 108 абитуриентов с особыми образовательными потребностями.

Что касается выявленных нарушений, сообщается, что:

возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 50 абитуриентов;

за нарушение правил во время тестирования из аудиторий были удалены 39 человек, их результаты аннулированы;

подставных лиц не было выявлено.

"Отметим, после завершения ЕНТ-2023 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы", – добавили специалисты.

Подчеркивается, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

ЕНТ-2023 в Казахстане

Напомним, что ЕНТ проходит с 18 мая по 5 июля. На сдачу ЕНТ в 2023 году подали заявки более 166 тысяч абитуриентов, которым дается две официальные попытки сдачи тестирования.

Ранее представители Миннауки и высшего образования напомнили правила сдачи ЕНТ.

Всего в ЕНТ будет 120 тестовых заданий:

по истории Казахстана – 20;

по грамотности чтения – 15;

по математической грамотности – 15;

по 35 заданий по двум профильным предметам.

Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа или 240 минут.

Пороговые баллы остались без изменений. Для поступления на:

"Право" и "Педагогические науки" нужно набрать не менее 75 баллов;

"Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 70 баллов;

"Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов;

При этом для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

По данным Министерства науки и высшего образования, общее количество выделенных образовательных грантов в Казахстане составило 88 тысяч.

Из них: для обучения на бакалавриате выделено 73 тысячи грантов, на магистратуру – 13 тысяч, на докторантуру – 1890 грантов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022275-promezhutochnye-itogi-ent-2023-okolo-24-abiturientov-ne-nabrali-porogovyy-ball/