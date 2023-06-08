Без соцсетей до 18 лет: эксперты считают, что дети смогут обойти запрет

Девочка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане хотят ограничить доступ несовершеннолетних к соцсетям – регистрироваться можно будет только с разрешения родителей. Эксперты выразили на этот счет сомнения, передает сайт телеканала КТК.

Несовершеннолетним в Казахстане хотят ограничить регистрацию на платформах TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, "ВКонтакте" без разрешения законных представителей. Соответствующий проект плана появился на портале "Открытых НПА" 23 мая, его публичное обсуждение продлилось до 6 июня.

По информации телеканала, подобные ограничения действуют в США – так власти пытаются уберечь детей от нежелательного контента.

"Мы предложили проектом комплексного плана ограничить, во-первых, время пребывания детей в социальных сетях и все-таки разрешать детям регистрироваться в социальных сетях только с разрешения родителей. И чтобы у наших родителей все-таки был доступ.

Сейчас мы совместно с Министерством цифрового развития, с Министерством информации и общественного развития прорабатываем, каким образом возможно ребенку ограничить все-таки время нахождения его в сети Интернет", – сказала зампред Комитета по охране прав детей Минпросвещения Юлия Овечкина.

Существуют различные способы подтверждения возраста, наиболее популярные – по лицу или документам. По словам экспертов, технически установить ограничения несложно, а договориться государству с соцсетями будет непросто.

"Они от своих друзей, знакомых, от их имени зарегистрируются вот, с 18 лет потом будут пользоваться. Изменят имя и дальше будут пользоваться. Нужно договориться с самими владельцами этих социальных сетей, то есть с самой компанией Instagram, Facebook. С ними вот надо заключить соглашение об ограничениях", – выразил мнение IT-специалист Бек Сарбасов.

При этом эксперты уверены, что запрещать регистрироваться в соцсетях детям до 18 лет – слишком жесткая мера.

По информации телеканала, публичное обсуждение комплексного плана по защите детей от насилия, куда входит и данное ограничение по соцсетям, завершилось, проект направили на согласование. А рассматривать его будут Минцифры, Мининформации и Минпросвещения.

Как отмечает корреспондент, новые правила могут вступить в силу не раньше 2025 года – нужны ли на реализацию меры средства, чиновники пока не ответили.

Источник: КТК

Напомним, в апреле парламент одобрил резонансный законопроект о блокировке соцсетей при кибербуллинге детей. Депутат Джамиля Нурманбетова отметила, что проект закона разработан в целях формирования эффективной правовой основы и совершенствования законодательства в сфере защиты прав ребенка.

Наряду с этим стало известно, что в стране предложили ввести детскую SIM-карту для защиты детей в интернете.

Перед этим сообщалось, что в случае принятия закона Facebook, Instagram и другие платформы обяжут удалять информацию, связанную с кибербуллингом детей.

В мае данный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации" подписал Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023849-bez-sotssetey-do-18-let-eksperty-schitayut-chto-deti-smogut-oboyti-zapret/