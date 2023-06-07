"Бомж я": аким села в СКО высказался о своем имуществе

Адильхан Разиев. Кадр из видео: youtube.com/Qazaqstan Media

Аким Беловского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области Адильхан Разиев удивил журналиста своим ответом на вопрос об имуществе.

Ведущий проекта "По районам" приехал в Северо-Казахстанскую область и встретился с сельским акимом.

У главы Беловского сельского округа во время интервью спросили, есть ли у него машина.

"Нет у меня ни личной машины, ни личного дома - ничего нет. Бомж я". - заявил Разиев.

По его словам, он ночует в съемной квартире. У него есть служебная машина марки Lada Granta, до этого, как пояснил аким, был старый автомобиль марки "ВАЗ-2107".

"Бывший аким был, сельхозники дали машину, сами захотели или нет, я не разбирался". - добавил он.

Отметим, что в апреле на вопрос о своем служебном автомобиле ответил глава Актюбинской области Ералы Тугжанов. По его словам, он передвигается на служебной машине марки Lеxus 2012 года выпуска.

А в мае глава региона рассказал о своей зарплате - он заявил, что на руки получает 1,9 млн тенге. Отмечалось что ранее эту информацию Тугжанов не афишировал. Напомним, что пост акима он занимает с августа 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023832-bomzh-ya-akim-sela-v-sko-vyskazalsya-o-svoem-imuschestve/