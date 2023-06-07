Глава Минобороны назвал причину скопления военных на территории Алаколя

Военнослужащие. Иллюстративное фото: facebook.com/modgovkz

Министр обороны Руслан Жаксылыков сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, почему казахстанские военные стекаются к границе с Китаем, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в Абайскую область, на территорию Алаколя, прибывает военная техника и очень много военнослужащих. Они поинтересовались, с чем это связано.

"Идут плановые учения. Говорить, что какие-то силы скопились где-то, понимаете, у нас с 1 июня начался плановый учебный процесс – новый летний период обучения. Соответственно, в течение первой недели мы проводим плановые занятия по проверке боеготовности с выводом наших подразделении. Учебный год начался", – заявил в ответ Руслан Жаксылыков.

Он добавил, что аналогичные плановые занятия проходят на всех стратегических направлениях.

Как сообщается на официальном сайте Минобороны, сейчас во всех воинских частях оборонного ведомства проходят занятия по боевой готовности.

"К ним привлечен весь личный состав Вооруженных сил. Цель – отработать порядок действий каждого военнослужащего при введении различных степеней боевой готовности.

В пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море практически отрабатываются вопросы подготовки к выполнению возложенных боевых задач", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для проверки готовности к реагированию на возможные угрозы осуществлена переброска подразделений Десантно-штурмовых войск самолетами военно-транспортной авиации в указанный район.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023772-glava-minoborony-nazval-prichinu-skopleniya-voennyh-na-territorii-alakolya/