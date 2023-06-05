Погода в Шымкенте на неделю: ожидается 40-градусная жара

Фонтаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней – с 5 по 11 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

5 июня в Шымкенте будет ясная погода. Температура в среднем составит плюс 28 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 37 градусов, но ночью температура опустится до плюс 18-ти. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

6 июня ожидается ясная погода. Температура в среднем составит около плюс 30 градусов. Максимальная температура составит плюс 37 градусов, а минимальная – плюс 21 градус. Скорость ветра достигнет 6,1 м/с.

7 июня будет ясная погода. Средняя температура – плюс 31 градус. Днем температура поднимется до плюс 39 градусов, а ночью – опустится до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.

8 июня в Шымкенте синоптики обещают ясную погоду. Температура в среднем – плюс 33 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 40 градусов, а опуститься может до плюс 22 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,3 м/с.

9 июня будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 32 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 38 градусов, а ночью похолодает до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 9,3 м/с.

10 июня обещает быть дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 28 градусов. Максимальная температура составит плюс 36 градусов, минимальная – плюс 19 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,3 м/с.

11 июня, по прогнозам синоптиков, будет ясная погода. Средняя температура составит плюс 29 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 36 градусов, но ночью похолодает до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 10,5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023324-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-zhara-do-40-gradusov-ozhidaetsya/