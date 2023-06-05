Погода в Алматы на неделю: дожди будут идти несколько дней

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие семь дней. Жителей южной столицы ждут дождь и жара до 32 градусов – прогноз погоды был представлен на портале OpenWeather.

5 июня в Алматы будет ясная погода. Температура в среднем составит плюс 23 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 30 градусов, но ночью температура опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

6 июня ожидается дождь. Температура в среднем составит около плюс 25 градусов. Максимальная температура составит плюс 30 градусов, а минимальная – плюс 21 градус. Скорость ветра достигнет 4,8 м/с.

7 июня будет дождь. Средняя температура – плюс 25 градусов. Днем температура поднимется до плюс 30 градусов, а ночью – опустится до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 9,0 м/с.

8 июня в Алматы синоптики обещают небольшую облачность. Температура в среднем – плюс 27 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 32 градусов, а опуститься может до плюс 21 градуса. Скорость ветра будет равняться 4,2 м/с.

9 июня будет ясная погода. Среднесуточная температура – плюс 29 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 34 градусов, а ночью похолодает до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

10 июня обещает быть дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 30 градусов, минимальная – плюс 22 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 3,4 м/с.

11 июня, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 20 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 23 градусов, но ночью похолодает до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023323-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-dozhdi-budut-idti-neskolko-dney/