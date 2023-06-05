Погода в Астане на неделю: ожидаются жара до 35 градусов и дождь

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней. Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

5 июня в Астане будет ясное небо. Температура в среднем составит плюс 27 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 35 градусов, но ночью температура опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

6 июня ожидается дождь. Температура составит около плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 35 градусов, а минимальная – плюс 21 градус. Скорость ветра достигнет 9,9 м/с.

7 июня будет дождь. Средняя температура – плюс 27 градусов. Днем температура поднимется до плюс 35 градусов, а ночью – опустится до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

8 июня в Астане синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 26 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 33 градусов, а опуститься может до плюс 20 градусов. Скорость ветра будет 9,6 м/с.

9 июня также будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 6,6 м/с.

10 июня обещает быть ясная погода. Температура в среднем остановится на отметке плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, минимальная – плюс 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,8 м/с.

11 июня, по прогнозам синоптиков, также будет ясная погода. Средняя температура составит плюс 22 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 28 градусов, но ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023322-pogoda-v-astane-na-nedelyu-ozhidayutsya-zhara-do-35-gradusov-i-dozhd/