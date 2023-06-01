Сколько человек проживает в Казахстане на 1 мая
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Численность населения Казахстана на май 2023 года составила 19 854 083 человека. Об этом говорится на официальном сайте Бюро национальной статистики АСПР РК.
По данным ведомства, численность населения Казахстана на 1 мая текущего года составила 19 854 083 человека, в том числе городского – 12 276 365 человек, сельского – 7 577 718 человек.
При этом, как сообщает Бюро нацстатистики, на начало текущего года в Казахстане жили 19 766 807 человек. Таким образом, прирост населения за полгода составил 87 276 человек.
Между тем, по информации ведомства, в столице Казахстана живут 1 371 309 человек, в Алматы – 2 179 568 человек, в Шымкенте – 1 200 703 человека.
Наибольший прирост населения наблюдается в Алматы – 17 771 человек, в Астане – 16 802 человека, в Туркестанской области – 10427 человек, в Шымкенте – 8 583 человека, в Алматинской области – 8 492 человека.
А отрицательные демографические показатели зафиксированы у Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Абайской областей.
Отметим, что по информации Бюро нацстатистики, численность населения – это число людей, проживающих на данной территории в данный момент времени. Текущие оценки на начало года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших на постоянное место жительство с данной территории.
Напомним, что на конец апреля численность населения Казахстана составила 19 808 430 человек. Из них 70,6% – казахи, доля русского населения – 15,1%, узбеков – 3,2%, украинцев – 1,9%, уйгуров – 1,5%, немцев – 1,1%, татаров – 1,1%, азербайджанцев – 0,7%, корейцев – 0,6% и другие национальности.
Также ранее в Бюро нацстатистики рассказали, где в Казахстане проживает больше всего мужчин.
Кроме того, вице-премьер по социальным вопросам Алтай Кульгинов еще в феврале озвучил прогнозы по численности населения в Астане к 2030 году. По его данным, в столице к тому времени будет жить 2-2,5 млн человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023016-skolko-chelovek-prozhivaet-v-kazahstane-na-1-maya/