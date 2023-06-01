Сколько человек проживает в Казахстане на 1 мая

Люди. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Численность населения Казахстана на май 2023 года составила 19 854 083 человека. Об этом говорится на официальном сайте Бюро национальной статистики АСПР РК.

По данным ведомства, численность населения Казахстана на 1 мая текущего года составила 19 854 083 человека, в том числе городского – 12 276 365 человек, сельского – 7 577 718 человек.

При этом, как сообщает Бюро нацстатистики, на начало текущего года в Казахстане жили 19 766 807 человек. Таким образом, прирост населения за полгода составил 87 276 человек.

Между тем, по информации ведомства, в столице Казахстана живут 1 371 309 человек, в Алматы – 2 179 568 человек, в Шымкенте – 1 200 703 человека.

Наибольший прирост населения наблюдается в Алматы – 17 771 человек, в Астане – 16 802 человека, в Туркестанской области – 10427 человек, в Шымкенте – 8 583 человека, в Алматинской области – 8 492 человека.

А отрицательные демографические показатели зафиксированы у Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Абайской областей.

Отметим, что по информации Бюро нацстатистики, численность населения – это число людей, проживающих на данной территории в данный момент времени. Текущие оценки на начало года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших на постоянное место жительство с данной территории.

Напомним, что на конец апреля численность населения Казахстана составила 19 808 430 человек. Из них 70,6% – казахи, доля русского населения – 15,1%, узбеков – 3,2%, украинцев – 1,9%, уйгуров – 1,5%, немцев – 1,1%, татаров – 1,1%, азербайджанцев – 0,7%, корейцев – 0,6% и другие национальности.

Также ранее в Бюро нацстатистики рассказали, где в Казахстане проживает больше всего мужчин.

Кроме того, вице-премьер по социальным вопросам Алтай Кульгинов еще в феврале озвучил прогнозы по численности населения в Астане к 2030 году. По его данным, в столице к тому времени будет жить 2-2,5 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023016-skolko-chelovek-prozhivaet-v-kazahstane-na-1-maya/