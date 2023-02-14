Кульгинов озвучил прогнозы по численности населения в Астане к 2030 году

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вице-премьер по социальным вопросам Алтай Кульгинов в кулуарах кабмина озвучил прогнозы по численности населения в Астане к 2030 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Алтай Кульгинов сообщил, что Астана активно развивается.

"По первому генплану прогноз населения составил 800 тысяч человек. В 2010 году генплан предусматривал, что в 2030 году будут проживать 1,2 млн человек. Мы этого достигли в 2020 году. Мы работаем над новым генпланом с учетом всего этого. К 2030 году количество населения – 2-2,5 млн человек", – заявил он.

По его словам, генплан учитывает стандарты плотности квадратуры и предусматривает соблюдение принципа полицентричности.

"Это говорит о том, что в каждом районе должны быть социальные объекты. С учетом бурного роста населения, с открытием новых районов, роста населения, увеличения количества транспорта, все это учитывается в проекте нового генплана", – заверил он.

Ранее президент Казахстана заявил, что при сохранении текущих темпов урбанизации население столицы может достигнуть 2 млн человек уже к 2030 году. По его словам, город быстро растет, из-за чего многие требования Генерального плана систематически нарушаются. Поэтому, как он отметил, приоритетной задачей является комплексное развитие инженерной инфраструктуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009328-kulginov-ozvuchil-prognozy-po-chislennosti-naseleniya-v-astane-k-2030-godu/