Где в Казахстане проживает больше всего мужчин

Мужчины. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бюро национальной статистики на своей официальной странице в Instagram опубликовало данные о численности населения Казахстана, а также рассказало, где проживает больше всего мужчин.

По данным ведомства, на начало 2023 года численность населения составила 19 млн 766 тыс. человек, из которых 9 млн 647 тыс. - мужчины.

В возрасте 0-14 лет - 3 млн мальчиков, численность мужчин в возрасте от 15 до 62 лет - 5 млн 876 тыс., а от 63 лет и выше - 767 тыс.

Наибольшая численность мужчин в разрезе регионов в Туркестанской области - 1 млн 79 тыс., наименьшая в Улытауской области - 108 тыс.

"Что касается занятости, то большинство мужчин трудятся в отрасли промышленности - 16,8%, 14% в сфере оптовой и розничной торговли, авторемонта, еще 14% - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах", - отметили в бюро.

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин - 70 лет и 2 месяца. Средний возраст - 30,5 лет. Средний возраст вступления в брак - 28 лет.

По информации официального сайта, задачами Бюро национальной статистики являются:

формирование статистической методологии; осуществление статистической деятельности с соблюдением принципов государственной статистики; удовлетворение потребности общества, государства и международного сообщества в официальной статистической информации; осуществление иных задач, возложенных на Бюро национальной статистики в пределах своей компетенции.

Статистика - это общественная наука, изучающая количественную сторону массовых общественных явлений в неразрывной связи с их качественной стороной.

Статистикой также называют отрасль практической деятельности в любом государстве, направленной на собирание, обработку, анализ и публикацию массовых данных о явлениях и процессах в общественной жизни, то есть деятельность определенной группы специалистов и специализированных органов в этой области, а также любых других государственных и негосударственных организаций, ведущих ее в целях познания, анализа и применения для принятия необходимых решений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019661-gde-v-kazahstane-prozhivaet-bolshe-vsego-muzhchin/