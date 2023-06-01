Премьер Смаилов: Детские дома в Казахстане должны остаться в прошлом

Алихан Смаилов в центре поддержки детей. Фото: primeminister.kz

Сегодня премьер-министр Алихан Смаилов посетил расположенный в Астане центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщается на официальном сайте правительства.

Глава правительства пообщался с проживающими здесь ребятами, ознакомился с условиями их быта и обучения. Ему показали учебные классы, игровую зону, спальные комнаты и столовую, а также рассказали о проводимой работе с детьми и поддержке их после выпуска.

Алихан Смаилов поздравил воспитанников центра с Международным днем защиты детей.

"Для нас это особенный праздник, ведь дети – наше будущее! Мы хотим, чтобы вы выросли здоровыми, умными и успешными, получили хорошее образование. А государство продолжит создавать для этого все необходимые условия", — сказал премьер-министр.

Глава правительства с воспитанниками центра. Фото: primeminister.kz

Он отметил, что президент страны уделяет особое внимание вопросам социальной защиты детей-сирот и их воспитанию в семьях. За последние 10 лет количество детских домов в республике снизилось на 41%, а число находящихся в них детей – на 65%. На сегодня в стране насчитывается 116 таких учреждений, где проживают порядка 3700 детей.

"Мы хотим, чтобы каждый ребенок жил и воспитывался в семье. Поэтому до конца года будут приняты законодательные нормы по введению института профессиональных приемных семей. Мы себе ставим цель, чтобы все дети воспитывались в семьях. Тогда детские дома останутся в прошлом", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов в центре поддержки детей. Фото: primeminister.kz

Ученица 9 класса Надежда Малахова подарила премьер-министру картину, написанную воспитанниками центра. В свою очередь дети получили сладкие подарки, велосипеды и самокаты.

Воспитанники центра. Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов побеседовал с выпускниками учреждения Гульзат Газеевой и Марией Захаровой, которые теперь работают здесь воспитателями, а также руководителем Ассоциации выпускников детских домов Казахстана Рафаэлем Гасановым и директором центра Бибигуль Такисовой.

Глава правительства подробно ответил на вопросы, касающиеся детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В частности, рассказал о мерах по обеспечению их жильем и получению образования.

По его словам, сегодня дети из данных категорий имеют первоочередное право на получение жилья. Им законодательно выделяется не менее 20% жилья из коммунального жилищного фонда или арендованного акиматами в частном жилом фонде.

Алихан Смаилов посетил центр поддержки детей. Фото: primeminister.kz

"В этом году из республиканского бюджета выделено более 100 млрд тенге на выкуп арендных квартир для социально-уязвимых слоев населения. Не менее 20% будет предоставлено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Дополнительно в каждом регионе есть свои комплексные планы по поддержке такой категории детей, в которых предусмотрены меры по обеспечению жильем за счет внебюджетных и спонсорских средств", — сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что для детей из социально-уязвимых категорий предусмотрена квота на обучение – на сегодняшний день она составляет 1% от утвержденного государственного образовательного заказа. Как показывает практика, этого объема достаточно, но правительство готово пересмотреть ее размер в случае необходимости.

В ходе беседы директор центра Бибигуль Такисова также обратилась к премьер-министру с просьбой оказать содействие со строительством на территории учреждения спортивной площадки. Алихан Смаилов поручил акиму города Женису Касымбеку в кратчайшие сроки решить данный вопрос.

На сегодняшний день в центре проживают 66 детей в возрасте от трех до 18 лет, в том числе 28 детей-сирот.

Недавно в Алматы закрылся детский дом, имеющий 30-летнюю историю.

Также мы писали, что аналитики, изучив данные с 2017 по 2021 годы, пришли к выводу, что в стране увеличилось количество детей, которых усыновители или опекуны возвращали в детские дома.

Сегодня в Казахстане и множестве других стран отмечается Международный день защиты детей. Поздравление в честь этого дня опубликовал в своем Twitter-аккаунте президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства заявил, что создание благоприятных условий для развития подрастающего поколения всегда будет в приоритете государства.

По информации на официальном сайте СНГ, Международный день защиты детей отмечается с 1950 года.

Данный праздник — это прежде всего напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022964-premer-smailov-detskie-doma-v-kazahstane-dolzhny-ostatsya-v-proshlom/